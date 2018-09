Schonach. Für die Klassen 2 bis 4 sowie 6 bis 9 beginnt der Unterricht nach den Sommerferien an der Dom Clemente Schule am Montag, 10. September, um 8.30 Uhr und endet um 12.05 Uhr. Nachmittagsunterricht findet in der ersten Woche noch nicht statt. Der Ganztagsbetrieb startet in der zweiten Schulwoche. Am Dienstag, 11. September, werden um 8.30 Uhr die neuen Fünftklässler in der Aula begrüßt. Während die Kinder mit ihrer Klassenlehrerin das Klassenzimmer und die Klassenkameraden kennenlernen, haben die Eltern die Möglichkeit, bei Kaffee und Hefezopf mit der Schulleitung ins Gespräch zu kommen. Am Freitag, 14. September, werden die neuen Erstklässler eingeschult. Während der ersten Schulstunde im Klassenzimmer sind die Familienangehörigen eingeladen, das ABC-Café des Elternbeirats zu besuchen.