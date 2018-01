Schonach Schützenkönig ist noch ein Geheimnis

Die Trefferscheiben für die Königswürden sammelte Michelle D’Angelo in seiner Box ein und verwahrt sie dort, bis Sportwart Armin Oßwald für die Ehrung des Schützenkönig 2018 auswertet. Das alles, bestätigte Oberschützenmeister Peter Börsig, bleibe streng geheim und alle freuten sich auf überraschte Gesichter, wenn beim Kameradschaftsabend am 3. März die Titel für 2018 verkündet werden.

Besonders stolz ist Peter Börsig auf die Entwicklung der Jungschützen. Mittlerweile erhalten die Aktiven in der ersten und der zweiten Mannschaft bei den Rundenkämpfen Unterstützung vom eigenen Nachwuchs. "Der bringe richtig gute Ergebnisse", bestätigte der Vorsitzende im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Industrie und Gewerbe werden als Sponsoren aktiv

Bei den Sportschützen gibt es weitere Gründe zur Freude, die Sponsorensuche bei den Schonacher Industrie- und Gewerbebetrieben zur Mitfinanzierung einer elektronischen Trefferanzeige für den Luftgewehrbereich war erfolgreich. Die Anlage soll nach Abschluss der Rundenwettkämpfe bestellt und im Frühsommer installiert werden, hofft Peter Börsig.

Die Anlage wird die Finanzen des Sportschützenvereins mit rund 30 000 Euro zuzüglich Installationskosten belasten. "Die Summe haben wir noch nicht zusammen", erklärte Peter Börsig, "aber soviel, dass wir den Förderantrag beim Badischen Sportbund stellen können". Er wertet das großzügige Engagement der Betriebe als Indiz für die Anerkennung des Schützenvereines als Aktivposten in der Dorfgemeinschaft und auch dafür, dass sich im Schützenhaus in den vergangenen Jahren viel in Eigenleistung getan hat. Auch konnte sich Börsig persönlich bei Silke Burger von der Schonacher Traditionsfirma SBS-Feintechnik bedanken, mit deren Untersützung neue Vereinsjacken für alle Mitglieder angeschafft werden konnten. Mit Applaus dankten die Vereinskollegen.