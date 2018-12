Schonach Schüler springen trotz Schneemangel in den Sieg

Bei diesem Springen, für das Gros der jungen Athleten der erste Kontakt zum Schnee in diesem Winter, ging es um eine Wertung im GT-Pokal der Kombinierer, obwohl es weder im Schonacher Wittenbach-Skistadion noch auf der Schönwälder Skirollerstrecke ausreichend Schnee für die Langlauf-Wettbewerbe gab.

Die Schüler ab sechs Jahren maßen sich deshalb auf der kleinen Schülerschanze nur im Spezialspringen. Neben den "Offiziellen", die bis zu zwölf Jahre alt waren, gab es eine Klasse, auf die vor allem der Olympiasieger und jetzige Jugendtrainer Hansjörg "Jackson" Jäkle sehr viel Wert legte, obwohl in dieser keiner der heimischen Springer am Start war: Die so genannte offene Klasse, die alle zusammenfasste, die älter als zwölf Jahre sind.

Es war eine sehr gelungene Veranstaltung bei bestem Wetter, viel Lob von allen Seiten gab es für die Veranstalter für die erstklassige Präparation der Schanze und des Hangs, was auf Grund der Witterung der Vortage sicher nicht ganz leicht war.