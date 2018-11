Die Drittklässler der Dom-Clemente-Naturpark-Schule Schonach mit Klassenlehrerin Susann Sproten und der FSJler Kai Börsig waren bei schönem Herbstwetter auf den Spuren von Geschichten und Sagen unterwegs. Nachdem alle einen Kompass erhalten hatten, führte Ingrid Schyle, Projektleiterin und Kooperationspartnerin des Schwarzwaldvereins, in die Welt von Kompass und Orientierung ein. So konnte nach Angabe der Richtungsangaben der Weg von den Kindern selbst gefunden werden konnte. Da die Schüler daheim als Hausaufgabe nachgefragt und recherchiert hatten, konnten sie manche Sagen von den Eltern oder Großeltern mit einbringen und den Klassenkameraden erzählen. Die Sagen vom Blindensee oder dem Geißenmeckerer waren darunter, aber auch Sagen aus Island und Serbien, woher die Vorfahren zweier Schüler stammen. Schyle wusste die Geschichten von Schonacher Originalen wie dem Feldere-Karle mit dem Hasenfell, der Sage von der Wolfshündin Zenta oder der Hexe im Schwarzwald anschaulich der Klasse nahezubringen. Das Naturschutzgebiet Blindensee war ein weiteres Thema der Exkursion, bei der die Schüler mehr über die Entstehung eines Hochmoores und der schützenswerten Tiere und Pflanzen, wie Vampierpflanze, dem Sonnentau erfuhren. Wie bedeutend und wichtig die Moore für unser Ökosystem sind, konnte hier gelernt werden. Denn nur wer die Natur kennt, kann diese auch schützen. Nachhaltiges Lernen wird so durch Module der Naturpark-Schule ermöglicht. Foto: Schyle