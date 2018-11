In nichtöffentlicher Sitzung hatte der Schonacher Gemeinderat eine Aufwertung der Wanderparkplätze in der Freiheit, beim Blindensee und in der Ginsterstraße beschlossen. Dies wurde in der jüngsten öffentlichen Ratssitzung bekannt gegeben. Nachdem die Sitzbankgruppe von Lukas Spath im umgebauten Kurpark so viel positive Resonanz erfahre, sollen die drei Wanderparkplätze künftig ebenfalls mit diesen ausgestattet werden. Text: Bolkart/Foto: Börsig-Kienzler