Das fünfte Fenster in Schonachs Lebendigem Adventskalender öffnete sich am Mittwochabend. Die Dom-Clemente-Schule war Ort des Geschehens, die Akteure kamen aus den Klassen 4a und 4b. Sie lasen den zahlreichen kleinen und großen Zuschauern die Geschichte "Weihnachten im Wichteldorf" vor, in der Wichtel Knirps allerlei Schabernack treibt bis am Ende dann alles gut wird und gemeinsam Weihnachten gefeiert werden kann. Dann sangen die Schüler noch ein Lied bevor sie die Zuschauer zu heißen Getränken und Gebäck in die Pausenhalle einluden. Das Adventsfenster selbst ist in einem Fenster der Pausenhalle zu untergebracht, dort ist ein Weihnachtsbaum mit vielen bunten Geschenken zu sehen. Foto: Eberl