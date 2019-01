Schonach Schonacher Künstler verewigt sich in Freiburg

Schonach. Der Freiburger Münsterturm ist endlich nicht mehr hinter Gerüsten versteckt und ragt wieder stolz und schlank in den Himmel empor. Ein ganzes Dutzend Jahre war der Turmhelm eingerüstet und wurde von mehreren Steinmetzen unter der Leitung von Münsterbaumeisterin Yvonne Faller aufwendig saniert. Am zweiten Wochenende im Oktober des vergangenes Jahres wurde das Ende der Restauration mit einem großen Fest gefeiert.

Schließlich gilt der 116 Meter hohe Münsterturm bei Kunsthistorikern als schönster Turm der Christenheit. Er ist der einzige gotische Turm in Deutschland, der noch im Mittelalter – um 1313 – vollendet wurde. Er überdauerte nicht nur die Jahrhunderte, sondern blieb auch beim Bombenangriff auf Freiburg am 27. November 1944 wie durch ein Wunder stehen, obwohl alle Häuser ringsum in Schutt und Asche versanken. Durch die Bauweise konnte das Wahrzeichen von Freiburg dem Druck der Bomben widerstehen.

Nicht nur die Freiburger feierten beim Turmfinale im Oktober mit. Der schwerkranke Schonacher Rudi Haberstroh sorgte dafür, dass beim großen Fest auch Schonacher nicht fehlten.