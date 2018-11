Schonach Schonach trauert um ältesten Bürger

Diese beiden Feste waren Paul Herrs großes Ziel, dann verließ ihn wohl die körperliche Kraft. Nach einem Sturz musste er operiert werden, bekam noch eine Lungenentzündung und starb dann überraschend. Niemand in der Familie hatte mit diesem plötzlichen Tod gerechnet, wie vom ältesten Sohn Reinhold zu erfahren ist. Nicht nur seine Witwe Maria und die fünf Kinder mit ihren Ehepartnern trauern um den Verstorbenen, sondern auch seine Enkel und Urenkel mit sämtlichen Anverwandten.

Da Herr sich in jungen Jahren ehrenamtlich sehr engagierte, sind viele Vereinsmitglieder von seinem Tod betroffen. Im Musikverein war er außerordentliches Mitglied und im Männergesangverein Ehrenmitglied, weil er viele Jahrzehnte als aktiver Sänger fungierte. Darüber hinaus engagierte er sich auch in der katholischen Kirche. In der Pfarrei St. Urban wurde er von Anfang an in den Pfarrgemeinderat gewählt und in den Stiftungsrat berufen. Als ehrenamtlicher Vorbeter bei Beerdigungen und Prozessionen war er viele Jahre tätig.

Die Trauerfeier für den Verstorbenen findet am Freitag, 16. November, um 14 Uhr in der Friedhofskapelle statt.