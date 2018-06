Schonach Schonach rockt Turnfestgalas

Schonach. Für die Schonacher startete das Abenteuer "Landesturnfest" bereits am vergangenen Mittwochnachmittag mit der Busfahrt ins nordbadische Städtchen Weinheim. Mit im Gepäck haben die 14- bis 52-jährigen Turnerinnen und Turner die Vereinsfahne sowie Werbematerial der Gemeinde Schonach. Letzteres wird das Trachtenpaar Zoe Kern und Luca Schneider beim finalen Festumzug am Sonntag, 3. Juni, durch die Innenstadt Weinheims an die Zuschauer verteilen.

Bis es allerdings soweit ist, stellen die Schonacher Turner ihr Können bei verschiedenen Veranstaltungen und Wettbewerben unter Beweis. Alleine am vergangenen Donnerstag und Freitag beteiligten sie sich an vier Turnfestgalas unter dem Motto "Rock meets Classik". Dafür studierten 21 Mitglieder der männlichen und weiblichen Leistungsriegen unter der Regie von Oberturnwart Hansjörg Faller extra den Auftritt "We will rock you" ein. Dabei sah das begeisterte Publikum nicht nur tänzerische, sondern vor allem sportliche Einlagen mit Trampolin-Sprüngen.

Eigens für diesen Programmpunkt hatte TV-Mitglied Adrian Schwer den Motor aus einem alten Auto ausgebaut und ihn durch ein kleines Trampolin ersetzt. Nicht zuletzt transportierte er das wichtige "Sportgerät" mit einem Lastwagen zum Landesturnfest. Die Schonacher scheuten kurz gesagt keine Kosten und Mühen, um bei der Großveranstaltung einen tollen Auftritt hinzulegen.