Schonach Schonach feiert seine besten Athleten

Der zeigte sich einmal mehr stolz auf die sportliche Gemeinde Schonach und die tolle Nachwuchsarbeit in zahlreichen Sportarten. Er dankte dem Arbeitskreis Sport für die Organisation des Abends und auch den Zahlreichen Sponsern, sowie Moderator Hans-Peter Pohl.

Und es gab das eine oder andere Interview, etwa mit Maximilian Herr, der zum Sportler des Jahres gewählt wurde oder mit dem Trainer des Jahres, Hansjörg Faller. Die Sportlerin des Jahres indes, Sandra Ringwald, konnte die Ehrung nicht persönlich annehmen – sie weilte schon wieder beim ersten Lehrgang zur Vorbereitung der nächsten Saison.

Der Sportehrenbrief ging in diesem Jahr an Heiner Pfaff vom Sportschützenverein. Pfaff sei, wie Bürgermeister Frey in seiner Laudatio aufführte, seit über 50 Jahren Mitglied des Schonacher Sportschützenvereins, war beim Bau des Schützenhauses im Paradies beteiligt und helfe auch sonst wo immer es nötig sei. Zudem ist Pfaff noch immer aktiver Schütze, Ehrenmitglied des Vereins und Empfänger vielfacher Ehrungen der Verbände.