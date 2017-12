Schonach Schneebruch führt zu Stromausfällen

Schonach (bk). "Ab 21.46 Uhr kam es in Teilen unseres Netzes zu Stromausfällen durch Schneebruch", informierte die EGT am Dienstag auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. "Herabfallende Äste und Bäume beschädigten eine 20kV Leitung und verursachten so Stromunterbrechungen im Gebiet Schonach in den Bereichen Ölberg, Fabrikberg, Winterberg, Obertal, Feldern und Rohrhardsberg. Betroffen waren Privathaushalte und Gewerbebetriebe." Die Mitarbeiter der EGT Energie GmbH waren nach eigenen Angaben des Unternehmens schnell vor Ort. "Sie konnten die Stromversorgung innerhalb von 80 Minuten wieder komplett herstellen".