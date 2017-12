Schonach Schanze soll zur Partyzone werden

Schonach (bk). Die engagierten Eventfabrik-Jungs haben in letzter Zeit bereits einige Veranstaltungen für Jung und Alt im Ort erfolgreich organisiert, jüngst die "80er-Party" im Foyer im Haus des Gastes.

Doch mit dem nun geplanten Event wollen die fünf Jugendlichen eine Nummer größer fahren. Vorgesehen ist ein Festival, das nächstes Jahr, voraussichtlich am 11. August, im Auslauf der Schonacher Langenwaldschanze stattfinden soll. Dies in Anlehnung an die drei großen Schanzenpartys, die vor weit über zehn Jahren stattfanden.

"Beim Sun Hill Festival steht neben der Musik und den Getränken der Spaß im Vordergrund", betonen die fünf Organisatoren. "Wir wollten einfach ein Festival veranstalten, das heimatbezogen und für Jeden attraktiv ist", erklären die Schonacher. Vorgespräche mit Bürgermeister Jörg Frey und den Grundstückbesitzern des Schanzenauslaufs haben schon stattgefunden. Der Grundstein für die ins Auge gefasste Großveranstaltung wurde somit gelegt.