Schonach Sanierung geht klar

Schonach. In der letzten Juliwoche sollen im Außenbereich Straßen saniert werden. Dazu gab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Mittel in Höhe von etwa 45 000 Euro frei.

Bei einer Streckenbesichtigung durch Ortsbaumeister Ansgar Paul, Bauhofchef Christian Fischer und einem Mitarbeiter der durchführenden Firma wurden die Straßen als sanierungsfähig eingestuft. Vollflächig soll der Grubweg ab Ende der Bebauung in Richtung Kolbenloch mit dem Splittzug behandelt werden.

Partiell die Straße Höfleberg, Wittenbach, Grund, sowie die Zufahrt zur Feldern. Ebenfalls bearbeitet wird die Strecke ab dem Skilift Rohrhardsberg bis zum Ramselhof und die Zufahrt zur Sauermatte. Insgesamt wurde ein Verbrauch von 35 Tonnen Bitumen und etwa 260 Tonnen Splitt errechnet. Die Gemeindeverwaltung hofft, durch eine gröbere Splittkörnung eine widerstandsfähigere Schicht zu erhalten. Der Splittzug ist für die letzte Juliwoche reserviert, informierte Bürgermeister Jörg Frey.