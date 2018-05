Das christliche Hochfest "Christi Himmelfahrt" wird in Schonach stets mit einer großen Flurprozession begangen. Nach der heiligen Messe in der St. Urbans-Kirche, zelebriert von Pfarrer Andreas Treuer, machten sich rund 50 Gläubige gemeinsam mit Diakon Klaus-Dieter Sembach und den Ministranten trotz strömenden Regens auf den Prozessionsweg, über Turntal, Wilhelmshöhe, Obertal und zurück in die Ortsmitte. Wie jedes Jahr wurde an drei Altären Halt gemacht, wo gemeinsam gesungen, gebetet und durch Diakon Klaus-Dieter Sembach der Wettersegen gespendet wurde. Foto: Kammerer