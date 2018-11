Schonach Rückblick mit einem Augenzwinkern

Etwa 50 Mitglieder des Schwarzwaldvereins Schonach trafen sich im Gasthaus Volltreffer des FC Teutonia, um den Wanderabschluss zu feiern. Volle 24-mal traten die Gruppen an, um neue Wege zu gehen oder bekannte Ziele anzusteuern.

Schonach. Das eine oder andere Ziel werde es 2019 nicht mehr geben, da zu wenig Interesse vorhanden war, so die Wanderung in den Lindengrund zum Triberger Imkerfest. 15 Wanderungen waren Halbtags, acht Tagestouren, dazu kam ein mehrtägiger Ausflug an die Mosel. Gut angekommen seien die neu eingeführten Donnerstagswanderungen, so Carla Brenner.

Insgesamt zählt die Ortsgruppe Schonach des Schwarzwaldvereins 240 Mitglieder, von denen längst nicht mehr alle wandern, doch sie unterstützen den Verein. Wanderwartin Carla Brenner gab einen ausführlichen, augenzwinkernden Rückblick auf die 24 Wanderungen des Vereins. "Eigentlich", so Herbert Fehrenbach, hätte man zum Wanderabzeichen (70 Prozent Teilnahme) somit 16,8 Wanderungen haben müssen), "wir haben aber auch 16 noch gelten lassen." Die meisten Wanderungen schafften Martin Hettich (zweites Abzeichen) und Carla Brenner (sechstes Abzeichen) mit 20 Antritten. Uschi Eisenmann (zweites Abzeichen) und Herbert Fehrenbach (ebenfalls zum zweiten Mal) schafften 18 Wanderungen. Irene Hettich war 17-mal dabei und erhielt ihr erstes Abzeichen, ebenso Hannelore Joos mit 16 Wanderungen.