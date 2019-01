Schonach Rodeln und Skikurse ab sofort möglich

Schonach. Die Skischule Schonach bietet am Samstag, 5. Januar, und Sonntag, 6. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr Skikurse für Anfänger in der "Skittyworld" an. Anmeldungen sind jeweils ab 9 Uhr im Skischulcontainer am Parkplatz Obertal möglich. Für den Liftbetrieb reicht es leider noch nicht. Hierfür müssen die angesagten Schneefälle abgewartet werden, teilt das Sport- und Kulturamt der Gemeinde mit.