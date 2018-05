Schonach Rätsel um den "Hosenträgerspeck"

Höhepunkt allerdings war ein Gespräch zum neuen Kinofilm, dessen Titel die Gäste bestimmten. "Der Geist vom Wasserfall" konkurrierte dabei mit dem "Schiffsuntergang auf dem Blindensee". Der Siegertitel "Aufstand der Geißenmeckerer" stellte die verblüfften Akteure vor eine unerwartete Aufgabe. Mit viel Fantasie entwickelten sie eine Handlung, in der die nervenden Kuckucks von den blökenden Geißen abgelöst wurden. In der "schönsten Location", so Jonas Hiestand bei seiner Begrüßung, ließen die Zuschauer ihre Theaterspieler nicht ohne Zugabe ziehen. Und da fackelten sie nicht lange und zählten, wie bereits zuvor die anderen Szenen, ihre Zugabe selber ein. Das erstaunte die Freiburger Theatergruppe zwar, machte sie aber nicht sprachlos. In einer bunten Runde kam in witzigen Szenen der komplette Abend mit all seinen Kuriositäten wieder vor und die Besucher nicht mehr aus dem Lachen heraus.