Schonach Prämierung der Schwarzwalduhr des Jahres im Januar

Kassier Konrad Weis hatte die Zahlen parat. Demnach nahm der Verein die größten Summen durch Verkauf der VdS-Siegel und Mitgliedsbeiträge ein. Die größten Ausgaben verbuchte man unter Werbungen und Steuerzahlungen. Insgesamt konnte man 2018 den Kassenstand erhöhen.

Bei den Wahlen sollte auch der Vorsitzende Ingolf Haas gewählt werden. Er kündigte an, dass dies seine letzte Amtsperiode sein wird. Und erläuterte gleich einige Aufgaben für die Zukunft.

So merkte er an, dass in einigen Jahren die Schnitzer ausgehen würden, weil kaum mehr Nachwuchs nachkomme. Er mahnte, dass dieses Problem dafür sorgen könnte, dass die gesamte Produktion und das Angebot sinken könnte. "Wir müssen hier Fäden ziehen – und das geht nur Gemeinsam." Insgesamt sei man zwar eine kleine, aber dafür enorm wichtige Industrie, so Haas weiter, fast schon ein Kulturgut. Um dieses zu erhalten, so beteuerte er nochmals, müsse man trotz aller Konkurrenz gemeinsame Strategien für die Zukunft entwickeln.

Ingolf Haas wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt, ebenso Schriftführer Bernd Ackermann und die Beiräte Christiane Ackermann, Arndt Wiedmaier und Holger Kienzler. Neu in den Vorstand wurde Andreas Winter gewählt, er löste Konrad Weis als Kassier ab.

Nach den Regularien diskutierte die Versammlung dann noch über verschieden Themen, vornehmlich die Einrichtung von weltweiten Service-Stationen und gemeinsame Konditionen beim Versand der Produkte in die ganze Welt.