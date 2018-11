Schonach. Am Samstag, 17. November, findet bereits die dritte Auflage der "Back to the 80’s"-Party im Foyer des Haus des Gastest statt. Einlass ist ab 18 Jahren um 20 Uhr. Karten gibt es für fünf Euro ab Montag, 5. November, bei der Tourist-Information in Schonach, Abendkasse acht Euro. Hierzu lädt die Eventfabrik Schonach ein.