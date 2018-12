Schonach Ortsvereine arbeiten gut zusammen

Das beliebte Seniorentreffen im Advent, zu dem die politische Gemeinde mit dem DRK-Ortsverein Triberg-Schonach auch in diesem Jahr wieder eingeladen hatte, lockte mehr als 200 Frauen und Männer der älteren Generation ins Haus des Gastes.

Schonach. Nicht nur mit leckeren Torten und feinen Kuchen wurden sie verwöhnt, später wurden auch noch frische Brezeln und Wein oder andere Getränke serviert. Auch das Advents-Programm auf der Bühne konnte sich sehen lassen. Die drei Musiker der Alten Garde umrahmten die Feier musikalisch und der Nachwuchs des Roten Kreuzes stimmte mit den Liedern "O Tannenbaum" und "In der Weihnachtsbäckerei" auf die Weihnachtszeit ein. "Insgesamt haben wir in unserem Ortsverein etwa 30 Kinder und Jugendliche", verriet Heike Schwer, die den Kinderchor dirigierte. Sie unterstützte damit ihre beiden Söhne, die sich beim Jugend-Rotkreuz engagieren. In der Küche schwirrten viele Angehörige und DRK-Mitglieder umher, um alles aufs Beste vorzubereiten, während die Gemeinderäte sich auf den Service im Saal spezialisierten. Dabei ging ihnen Bürgermeister Jörg Frey mit guten Beispiel und einer großen Kaffeekanne voran. Schon bei der Begrüßung hatte er seine Freude über den guten Besuch des traditionellen Seniorennachmittages geäußert. Beim Rückblick auf das Jahr 2018 erwähnte er nicht nur die extreme Trockenheit, sondern auch die Wasserknappheit, die er in Schonach noch nie erlebt hatte. Begeistert zeigte sich der Schultes über die vielen Geburten im Skidorf. "In den vergangenen Jahren wurden 22 bis 28 Kinder geboren, aber 2018 gab es 54 Geburten", freute er sich. Dann wies er auf die Baustelle im Kurpark hin, die aber bald beendet wird. "Am Samstag, 13. Juli, wird die Einweihung des Kurparks gefeiert", strahlte der Bürgermeister und lud die Senioren zum Kurparkfest ein. Alle Erwartungen seien erfüllt worden, ein beliebter Treffpunkt für Alt und Jung sei entstanden und auch das Bistro lade zur Einkehr ein, wie er weiter schwärmte. Auch auf das Superwahljahr 2019 machte Frey aufmerksam. "Am 26. Mai findet nicht nur die Europawahl und die Kreistagswahl statt, auch der Gemeinderat wird neu gewählt und ebenso der Bürgermeister", informierte er. Dann kündigte er seine Kandidatur an und sagte: "Vor 24 Jahren wurde ich mit meinem kleinen Sohn auf dem Arm Bürgermeister und jetzt kann ich als Kandidat meinen Enkel auf dem Arm tragen." Frey vergaß auch nicht, Peter Castellazzi, dem Schlagzeuger der Alten Garde, zu gratulieren, der vor genau 80 Jahren geboren wurde. Dessen Musiker-Kollegen Werner Kienzler und Frank Klausmann stimmten spontan ein Glückwunschlied an, in das alle einfielen. Später stürmte dann eine ganze Schar von Schulkameraden auf die Bühne, um den Jubilar mit einem Sektempfang im Club der Achtziger willkommen zu heißen. Da Wolfgang Wiengarn, der Vorsitzende des DRK, nicht kommen konnte, trat sein Stellvertreter Dietmar Wiebel ans Mikrofon, um sich bei allen zu bedanken, die dazu beigetragen hatten, die Feier zu ermöglichen. Von seiner Seite gab es noch ein besonderes Lob für die gute Zusammenarbeit der beiden Ortsvereine Schonach und Triberg, die sich vor vier Jahren zusammen geschlossen hatten. "Wir sind jetzt wieder in der Lage, sämtliche Einsätze wahrzunehmen", schloss Wiebel seine Rede. Das Wort zum Advent sprach der evangelische Pfarrer Markus Ockert. Er erinnerte an das Bibelwort im zweiten Brief an die Korinther: Der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist ein Gott allen Trostes. "Gott tröstet uns in jedem Leid, wenn wir uns an ihn wenden", versprach der Pfarrer. Jetzt sind wir im Advent, aber mit Gottes Trost und Hilfe kann es Weihnachten werden, wie Markus Ockert weiter ausführte. Noch lange saßen die Senioren zusammen und unterhielten sich in gemütlicher Runde miteinander.