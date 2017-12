Schonach Ohne engagierte Helfer kein Weltcup

Hans-Peter Pohl übergab in seiner Funktion als Vizepräsident des Skiverbands Schwarzwald im Namen von Gundolf Fleischer, dem Präsidenten des Badischen Sportbunds, die silberne Sportmedaille an SC-Vorsitzenden Gunter Schuster. Pohl holte damit die Ehrung nach, die bereits bei der Hauptversammlung des Skiverbands Schwarzwald hätte erfolgen sollen, an der Schuster jedoch nicht teilnehmen konnte. Er übt das Ehrenamt des SC-Vorsitzenden bereits seit 30 Jahren aus und vertritt auch die Vereine des Skiverbands Schwarzwald im badischen Sportbund. "Ohne Ehrenamt geht im Verein nichts. Zwischen all den ehrenamtlichen Helfern des Schwarzwaldpokals, ist es ein würdiger Rahmen, um diese Sportmedaille zu überreichen", betonte Pohl erfreut.