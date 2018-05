Aber auch mit zehn Sängern stimmte der Chor Lieder an, die die Besucher mitsingen ließen und für einen harmonischen Start in den Sonntag sorgten. Mit Titeln wie "Oh, Schwarzwald, oh Heimat" oder dem "Bajazzo" trafen der Männergesangsverein den musikalischen Nerv seiner Konzertgäste.