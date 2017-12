"Oesch’s die Dritten" gastieren in Schonach im Haus des Gastes am Samstag, 10. März, 20.30 Uhr. Karl Trenkle ist es gelungen, die bekannteste Schweizer Musik-Familie zu holen. Volksmusik, Countrysound, Rock’n Roll Jodler und Schlager werden beim Live-Konzert geboten. 20 Jahre Bühnenerfahrung, über 200 Auftritte in Fernsehshows, Konzerte in Europa, USA und China. Auftritt in der ARD-Sendung "Ein Herz für Kinder". .Die Musiker erhielten fünfmal Gold, zweimal Platin und einmal Doppel-Platin für ihre Alben: KuKu-Jodel, Wurzeln und Flügel, Jodelzauber, Bellamy Brothers & Friends, Da Da Muh und aktuell Jodelzirkus. "Blue Eyes Crying in the Rain", "Der weisse Mond von Maratonga", "Jodel-Time", "Trou di eifach" oder "Butterfly" sind einige der beliebten Lieder. Der Vorverkauf läuft über die Tourist-Info, Telefon 07722/96 48 10 und Karl Trenkle, Telefon 07723/22 88 E-Mail cafe-tannenhof@t-online.de. Foto: Agentur