Schonach Nordischer Schneespaß in Schonach

Mit der Unterstützung der Trainer des Skiteams können alle Grundschüler und Vorschüler aus dem Kindergarten St. Rafael ihr Können auf dem Skigerät unter Beweis stellen.

Wer immer noch nicht genug vom Skisport hat und die Leidenschaft darin entdeckt hat, ist zum Schnuppertraining in den Disziplinen Nordische Kombination, Ski-Springen und Ski-Langlauf eingeladen.

Die Gruppe Langlauf trifft sich am Donnerstag um 17.30 Uhr im Ski-Stadion Wittenbach – die Ski-Springer freitags ab 16.15 Uhr an der Adlerschanze in Schönwald. Für kostenfreies Ski-Equipment ist ebenfalls gesorgt.