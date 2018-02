Schonach Nino Kienzler ist bei RTL-Show "Big Bounce" dabei

"Raphaela und Fabio sahen die Werbung zur neuen RTL-Show im Fernsehen und schlugen mir vor, da mitzumachen", schildert Nino Kienzler und lacht. "Zuerst wollte ich gar nicht daran teilnehmen. Doch dann habe ich im Internet das Bewerbungsformular ausgefüllt. Daraufhin bekam ich ein paar E-Mails und eine Einladung zum Casting nach Köln", erzählt der 31-jährige Schonacher Leistungsturner im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "In der Domstadt musste ich etwas Trampolinspringen und kam in die engere Auswahl. Gefilmt wurde später in den Niederlanden, wo ich bei den Dreharbeiten mit am Start war", ergänzt er.

Wie weit er bei der neuen Trampolin-Show gekommen ist, darf der sympathische Sportler des Turnvereins Schonach selbstredend nicht verraten. Nur so viel: Er ist ein paar Runden weitergekommen und wird daher voraussichtlich in der fünften von sechs Ausgaben, also in der Sendung am 23. Februar, dabei sein. Ausgestrahlt wird die neue Show seit Freitag, 26. Januar, jeweils freitags ab 20.15 Uhr.

Im Vorfeld haben sich 4000 Sprungbegeisterte für die Trampolin-Herausforderung beworben. "Doch nur die 400 besten Männer, Frauen und Kinder haben den Sprung in den sportlichen Wettkampf bei Big Bounce geschafft", heißt es in einer Pressemitteilung des Fernsehsenders. "Die Teilnehmer kommen aus allen Bereichen und Altersgruppen: von professionellen Turnern, Tänzern über Leichtathleten und Parcoursläufern bis hin zu zahlreichen sportbegeisterten Freizeitspringern. Von zehn bis 55 Jahren kämpft und fliegt hier jeder mit."