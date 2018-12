Schonach Neue Bauflächen am Höfleberg

"Am besten aus unserer Sicht wäre natürlich eine Ausweisung von Ersatzflächen", merkte Bürgermeister Jörg Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Falls das nicht sein sollte, müsste das Baugebiet weiter nach oben verlegt werden, zwischen Baugebiet und Schillerstraße würde dann eine Grünfläche verbleiben, was aus städtebaulicher Sicht sicher nicht wünschenswert wäre.

Die Entwurfsplanung durch die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung soll rund 10 115 Euro kosten, die artenschutzrechtliche Vorprüfung 1666 Euro zuzüglich fünf Prozent Nebenkosten. Dieser Posten beinhaltet dann aber sowohl das Gelände Viertelberg wie auch Höfleberg.

Der Gemeinderat stimmte der Vergabe mehrheitlich zu.