Schonach Musik mit Herz und Schwung

Das Schäferlager war ihr Zuhause, dort erklangen bis weit in die Nacht Volkslieder – und das wiederum führte 1990 zur Gründung der Gruppe. Einzig der ehemalige Polizeihauptkommissar und Hardrocker Uwe Erhardt ist von Anfang an dabei, mittlerweile ist er beinahe im Rentenalter und immer noch "hungrig". Er ist der Schäfer, der die Lieder der Gruppe schreibt.

Bianca App, die junge, lebenslustige Sängerin, gesegnet mit einer unglaublichen Stimme, Charme und Temperament – das sie oft nicht auf der Bühne verharren ließ, sondern ins Publikum führte – ist nach ihm diejenige "Schäferin", die die Gruppe mit am längsten begleitet. Sie kam als 18-Jährige im Jahr 1998 dazu, mithin vor exakt 20 Jahren. Dennoch ist sie noch immer das "Nesthäkchen" der Barfußgruppe.

Nur zwei Jahre später stieß Michael Kastel als Ersatz für Mitbegründer Thomas Rothfuß zu den "Schäfern". Er ist der gesangliche Partner von Bianca App. Carla Scheithe, die Frau am Akkordeon, beweist Professionalität – studiert hat sie in der Heimatstadt des deutschen Akkordeons, in Trossingen. Und das merkt man sofort: Absolut meisterhaft beherrscht sie ihr Instrument, dabei sieht es unvergleichlich leicht aus, wie ihre Finger über die Tasten tanzen. Sie gehört seit 2003 zu der Formation.

In Schonach haben es "Die Schäfer" von Anfang an verstanden, das Publikum zu begeistern. Es war herzlich, was die vier Musiker nicht nur singend, sondern auch sprechend zu bieten hatten. Eingeladen hatten sie zu einem "Schäferstündchen" mit viel Schwung und guter Unterhaltung – und den Worten folgten Taten. Die schöne Heimat, das Leben und die Liebe spielten dabei eine genauso wichtige Rolle wie das Schäferleben.

Nicht nur optisch besonders: "Die Schäfer" treten stets barfuß auf, in Kleidung, die Schäfern früherer Jahrhunderte nachempfunden ist. "Wir musizieren nur barfuß, damit wir nie die Bodenhaftung verlieren", so Uwe Erhardt. Zudem könne man ihnen so nie etwas in die Schuhe schieben. Ebenfalls ein Markenzeichen: Sie gehen immer ihren ureigenen Weg, leben mit der Natur – und sie singen ausschließlich in deutscher Sprache.

So lautete auch ein Titel "Eigene Wege gehen". Und auch wenn das Publikum eher spärlich vorhanden war: "Die Schäfer" schafften es mit viel Temperament, die Besucher völlig aus der Reserve zu locken, mitzutanzen, zu schunkeln oder gar eine Polonaise durchzuführen. Am Ende versprachen die Musiker, wieder nach Schonach zu kommen.