Schonach Multimedia-Show über das Ferienland fertig

Schonach/Schönwald/Furtwangen/St.Georgen (bk). Nach dem großen Erfolg der ersten Show konnten die Veranstalter nicht widerstehen und haben "Abenteuer Ferienland 2.0" ins Leben gerufen. Sie haben die Show komplett überarbeitet und möchten Bürger und Feriengäste nun auf eine spannende Reise durch das Ferienland mitnehmen. "Lernen Sie interessante Menschen und Berufe kennen, entdecken Sie Traditionen neu und erleben Sie das perfekte Schwarzwald-Dinner", werben die Macher und versprechen: "Sie werden auch alte Bekannte wie die Wombats treffen. Diese haben noch den einen oder anderen besonderen Überraschungsgast dabei." Lebendig, vielfältig und überraschend präsentiert sich also das Ferienland im Rahmen der multimedialen Heimatreportage. Zu sehen ist diese im Haus des Gastes in Schonach am Samstag, 6. Oktober, ab 19 Uhr und am Sonntag, 7. Oktober, ab 16 Uhr sowie in der Stadthalle in St. Georgen am Samstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr und am Sonntag, 14. Oktober, ab 16 Uhr. Karten sind im Vorverkauf in allen Tourist-Infos des Ferienlands erhältlich. Erwachsene bezahlen acht Euro, Kinder (bis elf Jahre) vier Euro. Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Showbeginn. Es besteht freie Platzwahl. Die Bewirtung übernehmen die Landfrauen der Raumschaft Triberg und St. Georgen.