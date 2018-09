Schonach Motorsportfans kommen voll auf ihre Kosten

Schonach/Schönwald (hjk). Donnernde Motoren und quietschende Reifen hörte man schon von Weitem, doch erst wenn man an der Rennstrecke für die Slalom Trophy Schöne Aussicht ankam, wurde das Ausmaß dessen erkannt, was Axel Duffner, Hotelier des namensgebenden Hotels in Niederwasser, organisatorisch geleistet hatte.