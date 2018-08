Schonach Motorradtreffen schon seit 40 Jahren

Schonach. 1979 lud der Club zum ersten Mal zu einem Treffen ein. Damals noch am Küferhäusle in Schönwald. Vor 40 Jahren ging es allerdings noch etwas urtümlicher zu: Der Festplatz wurde durch eine selbst gebaute Überdachung geschützt, am Lagerfeuer gab es bei Gitarrenmusik jede Menge Benzingespräche. Allerdings machte dem Club schon bald der Naturschutz einen Strich durch die Rechnung: im Schwarzenbach durften keine Motorräder mehr auffahren.

Man zog um nach Schonach. Dort war es zwar nicht der Naturschutz, aber andere Gründe spielten eine Rolle, die die Biker nach nur zwei Jahren wieder vertrieben. Im Schönwälder Gewann Schaiben fand man schließlich einen Platz, der über Jahre hinweg das Treffen beherbergen sollte. Und das wurde immer größer: Ein Festzelt musste her, Toilettenanlagen und Waschplätze wurden eingerichtet. Zu Hochzeiten engagierte man auch Live-Bands, unter anderem traten die weithin bekannte Band "White Eagle" beim Treffen auf.

Vor gut zehn Jahren gab es dann aber den nächsten Einschnitt. Das Treffen erforderte immer mehr Aufwand, die Schonacher Biker beschlossen, sich zu verkleinern und wieder mehr zu den Ursprüngen zurückzukehren. Man verlegte das Treffen zurück nach Schonach, auf den Wittenbach. Ein Festzelt steht auch dort, aber wesentlich kleiner, große Livebands gab es keine mehr.