Schonach Motorradfahrerleicht verletzt

Uhr, auf der Landesstraße 109 zugezogen. Der Biker war mit einer dreiköpfigen Gruppe von Schonach in Richtung Oberprechtal unterwegs. Der 55-Jährige kam in einer Linkskurve ohne Fremdbeteiligung zu Fall und verletzte sich leicht, informiert die Polizei. Der Schaden am Motorrad wird auf 1500 Euro geschätzt.