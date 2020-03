Schonach Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf L 109

Im Bereich der sogenannten Wilhelmshöhe bremste er am Ende des geraden Teilstücks vor einer Linkskurve sein Motorrad ab. Bei diesem Bremsmanöver rutschte nach bisherigen Erkenntnissen das Motorrad seitlich weg, weshalb der Motorradfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog er sich trotz seines Schutzhelms schwerste Kopfverletzungen zu.

Der am Unfallort eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen. Anhaltspunkte auf die Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers an dem Unfall ergaben sich nicht.

Das nach dem Sturz wegrutschende Motorrad kam in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in der an die Fahrbahn angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Gutachter soll Unfallursache ermitteln

Laut Polizei ist es möglich, dass der 49-Jährige vor dem Bremsmanöver mit nicht angemessener Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete zur Klärung der Unfallursache die Erstellung eines Gutachtens durch einen Unfallsachverständigen an.

Neben dem Rettungsdienst mit Notarzt waren an der Unfallstelle die Freiwillige Feuerwehr Schonach im Schwarzwald sowie Polizeibeamte des Polizeipostens Triberg im Einsatz.