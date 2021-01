Schonach Mitarbeiter meistern erfolgreich ein turbulentes Jahr

Schonach. Besonders hervorzuheben ist laut Betreiberfamilie Rombach Mitarbeiter Zdravko Bozuric, der seit 25 Jahren zum Familienunternehmen gehört. Bozuric begann im Jahr 1995 bei der Firma Rombach die Ausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker. Nach erfolgreichem Abschluss der Facharbeiterprüfung arbeitete Bozuric in verschiedenen Positionen in der Schnittholzsortierung. Zwischenzeitlich ist er für die Stapelmaschine verantwortlich und kann an verschiedensten Positionen aushelfen, was ihn zu einem wichtigen Mitarbeiter im Betrieb mache.