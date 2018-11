Schonach Mit Martin unterwegs

Im Anschluss geht es um etwa 18 Uhr vom Rathaus aus zum gemeinsamen Laternenumzug in Richtung und durch den Kurpark. Aus Sicherheitsgründen sind Fackeln verboten. Nach dem Umzug erhalten die Kinder beim Pavillon einen Martinswecken zum Teilen. Des Weiteren werden warme Getränke und Würste verkauft.

In der Kirche wird bekannt- gegeben, falls der Laternenumzug bei sehr schlechtem Wetter nicht draußen, sondern in der Kirche stattfindet. Laternen mit Kerzen können in diesem Fall nicht angezündet werden. Die anschließende Bewirtung wäre dann beim Haupteingang der Dom-Clemente-Schule unter der Überdachung.

In diesem Jahr wird es wieder eine St. Martins-Sammelaktion zur Unterstützung von Familien in der Region geben. Es können Spenden in Umschlägen für den Tafelladen in Triberg nach dem Gottesdienst abgegeben werden. Auf ein schönes St. Martinsfest freuen sich das Organisations- und das St. Raphael-Team.