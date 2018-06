Schonach Mit Blaulicht und Sirene durch den Ort

Dort zeigten die angehenden Feuerwehrmänner, wie es zu einer Staubexplosion kommen kann. Ebenfalls verlegten die jungen Kameraden Schläuche und zeigten, wie ein Feuer richtig gelöscht wird.

Mit einem Brandschutzerziehungsmobil reiste die Jungendfeuerwehr aus Furtwangen an. Damit tourt die Wehr auch durch Kindergärten und Schulen und klärt die Kinder spielerisch über Brandschutz auf. "Hier können die Feuerwehrmänner von morgen üben", meinte Schonachs Kommandant Dirk Schuler.

Besucher dürfen selbst versuchen, ein kleines Feuer zu löschen

Ebenfalls aus Furtwangen stammt die mobile Feuerlöscher-Übungsanlage. Groß und Klein konnte hier mit Hilfe eines Feuerlöschers versuchen, einen kleinen Brand zu löschen. "Jeder hat einen Feuerlöscher zu Hause, aber nur die Wenigsten haben ihn schon einmal bedient", erklärte Schuler. "Deshalb ist es besonders wichtig, dies einmal auszuprobieren."

Neben dem schon fest zum Tag der offenen Tür – ehemals Hoffest – gehörenden Holzstapelspiel, gab es auch leckere Speisen. "Das Feuerwehr-Schaschlik ist der Renner", so Matthias Fehrenbach, der für das leibliche Wohl verantwortlich war.

Erlös des Festes kommt dem Nachwuchs zugute

Der Erlös des Festes kommt der Jugendfeuerwehr Schonach zugute. Außerdem sieht die Feuerwehr den Tag als gute Gelegenheit, sich im Ort zu präsentieren. Denn derzeit sind 18 junge Nachwuchs-Floriansjünger in der Jugendfeuerwehr unter der Leitung von Johannes Dannecker und Christoph Faller. Weitere Plätze für ambitionierte Jungen und Mädchen sind aktuell noch frei. Viele der jungen Kameraden streben nach der Jugendfeuerwehr eine aktive Zeit in der örtlichen Wehr an.