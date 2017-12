Schonach. Nicht angepasste Geschwindigkeit führte laut Polizei am Montag, gegen 16.10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger fuhr die Winterbergstraße in Schonach zu schnell hinunter. Dabei kam sein Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand laut Polizei an beiden Autos ein Sachschaden von circa 4000 Euro.