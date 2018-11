Schonach Minigolfbahn soll saniert werden

Vor dem Hearing wurde der Film "Die Unglaublichen Zwei" gezeigt. Danach hatten die Kinder und Jugendlichen, insgesamt waren 42 gekommen, die Möglichkeit, mit Schonachs Bürgermeister Jörg Frey über aktuelle Themen und Wünsche und Anregungen zu diskutieren. Und dabei kam doch einiges heraus, wie Hauptamtsleiterin Jennifer in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete. Sie freute sich überhaupt über eine sehr gelungene und gut besuchte Veranstaltung. Auch Bürgermeister Frey zeigte sich erfreut und bekundete, dass er diese Veranstaltung gerne in der Form beibehalten würde.

Dem Gemeinderat schlug Jennifer Hopf vor, die folgenden Maßnahmen umzusetzen: So soll die Sanierung der Minigolfbahnen in den Haushalt 2019 aufgenommen werden, beim Spielplatz am Kidnergarten sollen Mülleimer aufgestellt werden, zwei weitere Hängematten im Kurpark platziert und auch länger belassen werden. Ausserdem sollen die Netze am Bolzplatz der Schule in Ordnung gebracht werden, Tischkicker und Tischtennisplatte im Kurpark sollen auf Funktion geprüft und eventuell erneuert werden, der Einbau eines Bodentrampolins im Kurpark soll geprüft werden ebenso der Zustand der Rutsche an der Schule. Der Gemeinderat stimmte den Vorschlägen einstimmig zu.