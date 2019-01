Schonach Mehr als 20 Neulinge beim World Snow Day

Über 20 Neulinge konnten die Trainer des Skiteams an ihrem Talenttag am internationalen World Snow Day im Schonacher Skistadion im Wittenbach verbuchen. Die meisten davon kamen an diesem Tag zum ersten Mal mit den dünnen Brettern in Berührung.

In den Nordic Funpark mit Wellenbahn oder Schlupftoren

Der Andrang war sogar so groß, dass alle Sportgeräte verliehen wurden. Skier angeschnallt, Trainer geschnappt und ab ging es in den Nordic Funpark mit Wellenbahn, Schlupftoren oder gar einer Schanze – über die sich unter Anleitung der Skiteam-Trainer beinahe jeder traute.