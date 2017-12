Schonach Langlauf wird zur neuen Herausforderung

Ein traumhafter Wintertag: Viel Schnee, Sonne und winterliche Temperaturen stellten die Teilnehmer des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg beim Winteropening im Nordic Funpark im Wittenbach-Langlaufstadion vor neue Herausforderungen – Langlauf war angesagt.

Schonach. Denn viele Kinder, aber auch Erwachsene brachten die Trainer des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg am Sonntagmittag auf ungewohntes Terrain: auf Langlaufski. An verschiedenen Stationen, wie einer Wellenbahn, Schlupftoren, Slalomstangen oder einer Sprungschanze konnten sich die begeisterten Neueinsteiger beweisen.

Mit an ihrer Seite war immer ein Trainer des Skiteams, die sie in ihrer neuen Sportart tatkräftig unterstützten. Vor allem die Kinder erzielten sehr schnell einen Lernfortschritt, so dass sie eine steile Abfahrt alleine meistern konnten. Für die, die sich die rasante Abfahrt noch nicht trauten, gab es Unterstützung. Ein Höhepunkt für den einen oder anderen war sicherlich die Fahrt über eine Schanze mit Olympiasieger Hansjörg Jäkle.