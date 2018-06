Schonach. Das Land unterstützt die Maßnahme aus einem neu geschaffenen Fördertopf Kommunales Brückensanierungsprogramm. Das teilte der Vorsitzende im Verkehrsausschuss und Wahlkreisabgeordnete im Landtag Karl Rombach (CDU, Wahlkreis Villingen-Schwenningen), mit. Der Schwarzwald-Baar-Kreis und die Gemeinde Schonach erhalten Fördermittel für die Sanierungsmaßnahme. Erstmals lege die Landesregierung für die Jahre 2017 bis 2019 einen kommunalen Sanierungsfonds für die Brücken im Land auf, so Rombach. "Mit 84,4 Millionen Euro unterstützt die Landesregierung die Kommunen bei der Brückensanierung. 43 Millionen Euro werden dieses Jahr für 181 Vorhaben investiert. Das Land hilft, Problembrücken rechtzeitig zu sanieren, Sperrungen sollen so vermieden werden." Rombach begrüßt diese Förderung: "Wir haben einen erheblichen Sanierungsbedarf an den Brücken im Land. Ich freue mich über den Zuschuss für die Brückenerneuerung in meiner Heimatgemeinde Schonach".