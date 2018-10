Schonach Landesehrennadel für Jonny Kienzler

Schonach. Unter Jubel und großem Applaus der Narrenfreunde steckte Jörg Frey dem sichtlich bewegten Schonacher Ozumei die hohe Auszeichnung ans Revers. Er würdigte Jonny Kienzler als großartigen Vertreter des fastnächtlichen Brauchtums, für sein Engagement für den Narrenbrunnen und das Vereinsheim Geißenstall. Auch außerhalb der Fasnet genieße Kienzler großes Ansehen als Unternehmer und Vereinsmensch, dem sein Heimatdorf sehr viel bedeute. Als kritischer Mitdenker, Motivator und Antreiber, nicht nur der Fasnet, sondern auch als tatkräftige Bereicherung im Vereinsleben.

In der Mitgliederversammlung des VON am Sonntagmorgen im Haus des Gastes verteilte Narrenmeister Klaus-Peter Klein großes Lob an die ausrichtende Zunft der Geißenmeckerer. "Phänomenal, wir fühlen uns alle hier sehr, sehr wohl", erklärte er zu den einzelnen Veranstaltungen. Und selbst die grandiose Idee mit dem "24-Stunden-Konvent" war von den Narren in Anspruch genommen worden.

Mit 150 Helfern aus der Narrenzunft und weiteren Schonacher Gruppen sowie mit Unterstützung der Gemeinde hatten die heimischen Narren ihre rund 500 Gäste bestens aufgenommen, bewirtet und unterhalten. Kienzler dankte seinem Helferstab und dem Organisationsteam der Narrenräte und dem Vorstand. Namentlich erwähnte er Hartmut Burger, Uwe Kammerer, Martin Schmidt, Mike Spinner und Dirk Schneider. Außerdem dankte er Manfred Kuner, dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Mittlerer Schwarzwald, die die Narren mit einer vierstelligen Summe unterstützte.