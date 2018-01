Schonach Lack eines neuen Autos zerkratzt

Schonach. Ein unbekannter Täter hat zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, bis Freitagnachmittag, 14 Uhr, den dunkelblauen Fahrzeuglack an beiden Türen der Beifahrerseite eines neuwertigen Fiat Puntos zerkratzt und dabei laut Polizei über 1000 Euro Sachschaden verursacht. Der erst zwei Monate alte Wagen parkte im genannten Zeitraum in der Thurnerstraße und auch in der Hauptstraße