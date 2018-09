Schonach Kunst-Revolutionäre aus dem Schwarzwald

Moderne Kuckucksuhren revolutionierten so ganz nebenbei den gesamten Schwarzwald, der seither entstaubt, modern und zeitgemäß wahrgenommen wird. In Schonach wurde dieser Stein ins Rollen gebracht, wo Conny und Ingolf Haas in ihrer Manufaktur Rombach und Haas ihre Idee umsetzten, neuartige Uhren zu designen.

Tochter Selina drückte einen ähnlichen Knopf und gestaltete erstmalig Bilder, Grafiken und Fotoarbeiten mit dem Thema "Moderner Schwarzwald" und sorgte für eine unglaubliche Aufmerksamkeit mit ihrer Werbung "Große Berge, feuchte Täler und jede Menge Wald", die sie weit über die Grenzen des Schwarzwaldes berühmt machte.

Auch Selinas Bruder Enya ist Künstler, der seine Inspirationen aus seiner direkten Umgebung, dem Schwarzwald, bezieht - in einem ganz anderen Genre, der Klaviermusik.