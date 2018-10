Schonach Kuchentafel im Atelier

"Klaus Ringwald hat uns alle zu Freunden werden lassen durch seine Kunst, die wir noch immer, vielleicht jetzt noch mehr, bewundern und die uns tief beeindruckt, im großen Entwurf wie auch im vollendeten Werk, bis hin ins kleinste Detail", betonen die Kuratoriumsmitglieder und laden zur Ausstellung "Klaus Ringwald" in den Räumlichkeiten am Wald, Alfred-Feudel-Weg 12 in Schonach, ein am Samstag, 20. Oktober, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 21. Oktober, von 11 bis 18 Uhr. Für das leibliche Wohl der Besucher ist mit Kaffee und Kuchen im ehemaligen Atelier von Klaus Ringwald gesorgt. Zudem wird ein Bus-Pendelverkehr ab dem Haus des Gastes wird angeboten, da die Anzahl der Parkplätze sehr begrenzt ist.