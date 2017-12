Schonach Konzert zum 225-jährigen Bestehen

1991 feierten die damals 51 aktiven Sänger das 200-jährige Bestehen. Chorleiter war Siegfried Ketterer. Dieser hatte bis 1996 die Leitung inne, worauf dann Josef Spath (1996 bis 2011) und Markus Helm (2011 bis 2016) folgten. Seit Januar 2016 ist Beatrix Scherer Chorleiterin.

Heute zählt der Kirchenchor 26 aktive und rund 200 passive Mitglieder.

Wurde in der Vergangenheit an allen großen Feiertagen in der Kirche gesungen, so gibt es nicht zuletzt wegen der neuen Gottesdienstordnung, die der Zusammenschluss der fünf raumschaftlichen Pfarrgemeinden im Jahr 2013 mit sich brachte, nur noch wenige Hochfeste, an denen der Kirchenchor zum Einsatz kommt. Umso mehr freuen sich die Sänger, auf die Jubiläumsmesse zur Feier des 225-jährigen Kirchenchorjubiläum heute, Samstag, 2. Dezember, um 18.30 Uhr in der St. Urbans-Kirche.

Gemeinsam mit dem Münster- und Fidelischor Villingen werden die Frauen und Männer des Schonacher Chors die Mozart-Messe, Köchelverzeichnis 140, singen. Solisten sind Verena Schwer (Sopran), Henriette Schöwitz (Alt), Raoul Bumiller (Tenor) und Daniel Sütö (Bass).