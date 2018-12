Schonach Kleines Auto fällt in Lücke zwischen zwei Häusern

Schonach (spr) Zu einem kuriosen Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in der Ortsmitte von Schonach gekommen. Ein 71 Jahre alter Fahrer eines so genannten Mikrocars, einem auf 45 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit begrenzten Kleinstwagen, ist in der Hauptstraße in eine um eine etwa einen halben Meter abgesenkte Lücke zwischen zwei Gebäude gefahren. Dabei ist sein Fahrzeug umgekippt, der Mann wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr.