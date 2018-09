Schonach Klänge der Nasenpfeife zu hören

Mit dem Drehtermin bei der Masken Manufactur Pfaff in Schonach beendete Bildjournalist Rainer Jörger die Produktion der Multimedia-Show "Abenteuer Ferienland 2.0". Neben den Miniaturmasken lag der Fokus zum Abschluss auf dem Kultinstrument Nasenpfeife.

Schonach. Nach dem großen Erfolg der ersten Auflage "Abenteuer Ferienland" im Jahr 2016, möchten die Produzenten nun in der Fortsetzung den Zuschauern einmal mehr zeigen, was Heimat heißt. Hierzu wurden das Konzept und der Charakter der Reportage verändert. Während es beim ersten Mal viele Bühnenauftritte gab, werden in diesem Jahr die Filme dominieren. Genauer werden die vier Themen Freizeit, Beruf, Kultur und Tradition, sowie Kulinarisches beleuchtet.

16 Ausschnitte