Schonach Kiosk wird zum Besuchermagneten

Am Sonntag waren es noch nicht sehr viele Besucher im 1951 gebauten Schonacher Freibad. Die Tendenz aber weißt seit einigen Jahren nach oben. Nicht zuletzt, weil die Gemeinde beschloss, für den Besuch im Freibad keinen Eintritt mehr zu verlangen. Das war 2015, im gleichen Jahr wurde im Bad auch das neue Funktionsgebäude mit Umkleide-Räumen, Duschen und Toiletten eröffnet. Überhaupt änderte sich 2015 einiges für das Freibad. Den seither gibt es einen überwachten Schwimmbetrieb mit Bademeister, der bei geeignetem Badewetter unter der Woche von 11 bis 19 Uhr ist und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr. Diese Zeiten werden durch eine grüne Fahne am Kiosk angezeigt. Außerhalb dieser Zeiten zeigt eine rote Fahne an, dass das Baden nun auf eigene Gefahr hin stattfindet.

Grund für die wachsende Beliebtheit dürfte auch das Kiosk sein, das von Andrea Dold und ihrer Familie mit viel Engagement geführt wird. Dort gibt es warme und kalten Speisen, Getränke, Kaffee und Kuchen. Dorthin verschlägt es dann nicht nur Schwimmer, sondern auch Wanderer und Spaziergänger. Allerdings hört Familie Dold zum Ende dieser Saison auf und so ist die Gemeinde aktuell auf der Suche nach einen geeigneten Pächter für den Kiosk.