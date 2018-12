Schonach Kino statt Schulstunde

Damit auch richtiges Kinofeeling aufkommen konnte, stand für jedes Kind eine kleine Tüte Popcorn bereit. In diesem Jahr wurde, extra für die Schonacher Schüler, der Film "Wunder einer Winternacht" gezeigt. Damit die Eltern für diesen Besuch nicht zu tief in die Tasche greifen mussten, unterstützte der Freundeskreis der Schule jeden Schüler mit drei Euro. Hierfür, sowie auch für die vielen sonstigen Zuschüsse zu Busfahrten, Museumsbesuchen, Wintersporttagen und so weiter, ist die Schulleitung dem Freundeskreis dankbar.