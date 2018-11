Schonach. Karl Rombach, Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen, gratuliert Wilhelm Hahn, Geschäftsführer der Wiha Werkzeuge GmbH in Schonach, stellvertretend zu deren erneuten hervorragenden Auszeichnung, dem Designpreis 2018, welchen das Unternehmen für ihren Schraubendreher Speed-E erhielt (wir berichteten). "Ich freue mich sehr, dass Ihr erfolgreiches und innovatives Unternehmen zu meiner Heimatgemeinde Schonach zählt und danke Ihnen, dass Sie sich klar für den ländlichen Raum als Ihren Standort entschieden haben und diesem treu geblieben sind", schrieb Rombach in seiner Gratulation an Wilhelm Hahn.